Tarihin şampiyon başkanlarına özel gece

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) kuruluş yılı olan 1955 yılından itibaren en üst ligde şampiyonluk yaşayan kulüplerin o sezonki başkanlarına özel “Vefa Gecesi” konseptiyle bir organizasyon düzenledi. İktisatbank sponsorluğunda Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de düzenlenen gecede 1955 yılından günümüze kadar şampiyonluk yaşamış 35 kulüp başkanına plaket takdim edildi.

Sunuculuğunu KTFF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi'nin yaptığı özel geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3.Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, spordan sorumlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, eski KTFF başkanları Nevvar Nolan ile Niyazi Okutan, üst ligde şampiyonluk yaşayan kulüplerin mevcut kulüp başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tatar: “Böyle anlamlı bir gecede bulunduğum için çok mutluyum”

Gecede konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, böyle güzel ve anlamlı bir gecede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. 2001-2002 yılında Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nün başkanlığını yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, futbol camiasında çok değerli isimlerle birlikte çalıştığını ve unutulmaz anılar biriktirdiğini sözlerine ekledi. Böylesine anlamlı etkinliklerde bir araya gelip kulüplerin sorunlarını istişare edebilmenin de Kıbrıs Türk futbolu adına güzel gelişmeler olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, futbolun daha da güzel yerlere geleceğini ve pandemi bittikten sonra yine sahalarda coşkuyla maç izlenebileceğini dile getirerek bu anlamlı geceye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Sertoğlu: “Vefa bizler için önemlidir”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da sözlerine geceye katılanlara teşekkür ederek başladı. Sertoğlu, çok özel ve güzel bir organizasyon olduğunu ve 1955’ten günümüze kadar üst ligde şampiyonluk yaşayan kulüplerin başkanlarına bir vefa borçları olduğundan dolayı bu geceyi düzenlediklerini kaydetti. Bu gece vesilesiyle birçok kulüp başkanı büyüğünü ve dostlarını da gördüğünü ifade eden Sertoğlu, “Böyle geceleri daha da fazla çoğaltmalıyız. Vefa çok önemlidir. Ben bu geceye katkı koyan KTFF Yönetim Kurulu üyelerime ve KTFF çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederim.”dedi.

Gecede adlarına plaket verilen isimler şöyle;

Dr. Derviş Eroğlu (Mağusa Türk Gücü)

Kemal Şemiler (Çetinkaya)

Zafer Niyazi (Baf Ülkü Yurdu)

Cemal Bulutoğluları (Çetinkaya)

Dt. Münir Ünsal (Yenicami)

Ziya Rızkı (Doğan Türk Birliği)

Erbay Raman (Gönyeli)

Veli Hakkı (Küçük Kaymaklı)

Turgut Esendağlı (Doğan Türk Birliği)

Bülent Yüksekbaş (Gönyeli)

Kaan Kaner (Yenicami)

Koral Bozkurt (Mağusa Türk Gücü)

Salih Keleşoğlu (Doğan Türk Birliği)

Menteş Aziz (Küçük Kaymaklı)

Ekrem Yeşilada (Gönyeli)

Dr. Altan Yavuz (Yenicami)

Tuncay Apakgün (Yenicami)

Niyazi Çağaloğlu (Gönyeli)

Ersan Keleşoğlu (Doğan Türk Birliği)

Hasan Beydola (Gönyeli)

Sevgen Kali (Akıncılar)

Hüseyin Özgürgün (Çetinkaya)

Kansu Ercantan (Gönyeli)

Ahmet Yönlüer (Gönyeli)

Mustafa Debbağ (Çetinkaya)

Özel Tahsin (Binatlı)

Metin Şahinoğlu (Mağusa Türk Gücü)

Eren Defteralı (Çetinkaya)

Ünal Aydoğan (Doğan Türk Birliği)

Ali Başman (Küçük Kaymaklı)

Mehmet Tatar (Çetinkaya)

Ömer Arhun (Çetinkaya)

Bülent Avcan (Yenicami)

Enver Kahveciler (Yenicami)

Şükrü Şemmedi (Mağusa Türk Gücü)