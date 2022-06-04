Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül gecesine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, geçmişte spor kulübü başkanlığı yapmış biri olarak

gecede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve en zor şartlarda bile futbolu motive edebilen antrenörlerin takdir görmesi gerektiğini söyledi.

Yıllardan beridir bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş’ı kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, derneğe ve tüm antrenörlere başarılar diledi.

“Önemli olan ülke sporunun ileriye taşınması için birlikte futbolumuza sahip çıkmaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve ekibini de ayrıca kutladı. Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik imkanlar doğrultusunda sektörü ayakta tutabilmek için gerekli iradeyi ortaya koymanın kolay bir iş olmadığını ifade ederek verilen mücadeleye destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk gençliğine uygulanmakta olan spor ambargolarına rağmen KKTC’nin asla yolundan şaşmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz devlet olarak Kıbrıs Türk futbol camiasının arkasındayız” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk futboluna verdiği desteğe de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyon Eğitim Birimi üyelerini de ödül gecesinde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ödül alan tüm antrenörleri kutlayarak başarılar diledi.