Tatar'dan mesaj

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ Kıbrıs Türkü’nün 27-28 Ocak 1958’de İngiliz Koloni İdaresi’ni istemediğini, adanın Yunan olmasına izin vermeyeceğini ortaya koyduğunu” belirtti.

Tatar, 27-28 Ocak 1958 İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 62’nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “27 Ocak 1958’de Kıbrıs Türkü ‘taksim’ gerçekleşti, İngiliz Koloni idaresi sona erdi, ENOSİS tehdidinden kurtuldu diye yollara döküldü. Oysa böyle bir şey yoktu. Yalan bir haber söz konusu idi. Ama İngiliz Polisi kardeşlerimize çok sert tepki gösterdi. Olaylar 2 gün sürdü. 7 şehit verdik. 27-28 Ocak olayları Kıbrıs Türkü olarak bizlerin vatanımızda, topraklarımızda, hür yaşamak için ölüm pahasına bir mücadele verebileceğimizin ilk büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Bugünleri görmeyi sağlayan şehitleri rahmet, gazileri şükranla anan Tatar, Kıbrıs Türkünün dün olduğu gibi bugün de, asla haklarından, hukukundan taviz vermeyeceğini belirtti.