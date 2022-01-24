Tatar, Futbol Tenisi Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur, antrenör ve sporcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC’nin uluslararası arenada ayak tenisinde temsil edilmesinin gurur kaynağı olduğunu kaydetti.
KKTC Futbol Tenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur da yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti ve federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.