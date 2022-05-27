Tatar: “KKTC adına bu şampiyonluk, büyük bir başarıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp, Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen ortaokullar arası bisiklet yarışında erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan sporcuları ve öğretmenlerini kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, böylesine bir gururu bize ve ülkemize yaşatan sporculara ve öğretmenlerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Ortaokulu öğrencileri olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde, KKTC Devleti adına böyle büyük bir başarı elde etmenin herkese nasip olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar akademik çalışmaların yanında, sosyal faaliyetlerin de önemli olduğunu dile getirerek bunların, bir gencin hayata hazırlanmasında motive edici aktiviteler olduğunu vurguladı.

“KKTC’yi böylesine gurur verici başarılarla belli bir noktaya getirebilmek hepimizin görevidir. Öğretmenler ve aileler de çocukları en iyi şekilde yetiştirip motive etmektedir. KKTC adına bu şampiyonluk, büyük bir başarıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bütün sporcuları ve öğretmenlerini tebrik etti.

Kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek söze başlayan Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp, sporcuların kısıtlı imkânlarla yarışa katıldığını ve büyük bir başarı elde ettiğini dile getirip bu şampiyonluğun, ülkemiz adına gurur verici olduğunu belirtti.