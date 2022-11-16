Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra Karması Futbol Takımı’nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Londra’dan gelen sporcuları KKTC’de görmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da yıllardan beri büyük bir mücadele verildiğini ve mücadele sonunda futbol takımlarının kurulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk gençleri bir arada tutmak amacıyla kurulan takımların kardeşlik, dayanışma ve spor yapma adına mutluluk verici gelişmeler olduğunu dile getirerek İngiltere’de Kıbrıslı Türk nüfusun fazla olduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Türk varlığının devam etmesi için büyük hizmet verildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere futbol karması ile ilgili çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Bu işin zaman, fedakârlık ve özveri istediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmaların Kıbrıslı Türklerin varlığı için önemli olduğunu vurguladı.

“Önemli olan, İngiltere’de yaşamınızı sürdürürken KKTC’yi unutmamanızdır. Hepimiz bu topraklarda doğduk, büyüdük. Sizin atalarınız buradan oraya gidip hayatını kurmuştur. Aramızdaki bağın güçlenmesi en büyük temennimizdir. Kıbrıs Türk halkının kendi kimliği, kendi maneviyatıyla nerede olursa olsun yaşamını sürdürebilmesi çok önemlidir. Biz, çok acılar çektik. Kıbrıslı Türkler burada bir destan yazmıştır. Direniş öykümüz, hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Siz, böyle bir halkın evladısınız. Hiçbir zaman Kıbrıs Türk kimliğinizi unutmayın” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Londra Karması Futbol Takımı’na, çalışmalarında başarılar diledi.