Tatar, Long Beach Maratonu Ödül Töreni’ne katılarak kazananlara ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Long Beach Maratonu Ödül Töreni’ne katılarak başarı elde edenlere ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC’nin gelişen bölgesi olan İskele Long Beach’te düzenlenen maratona farklı ülkelerden katılanları ve etkinliği düzenleyenleri kutladı.

KKTC’nin siyasi olarak birtakım sorunlarla mücadele ettiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sorunlara rağmen ülkeye inanarak yatırım yapanların Kıbrıs Türklerinin uluslararası topluma dahil olmayı hak ettiği mesajını vermekte olduğunu söyledi.

“Demokrasimizle, kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle çok güzel bir ülkemiz vardır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, kazananlara ve tüm katılımcılara en iyi dileklerini ifade ederek konuşmasını tamamladı.