Tatar, Masa Tenisi Federasyonu yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, masa tenisinin genç yaşlardan itibaren yapılan güzel bir spor dalı olduğunu belirterek, federasyon yönetimine çalışmaları için teşekkür etti.

KKTC’de her spor alanında kendini dünya standartlarında yetiştirebilen değerli ve yetenekli sporcuların bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara rağmen Türkiye’de ve Türkiye üzerinden masa tenisi alanında uluslararası temaslar olduğunu kaydetti.

KKTC’nin tanıtılması için bu temasların Kıbrıs Türk insanının özgüveni bakımından önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Masa Tenisi Federasyonu’nun bu yöndeki çalışmalarının ve bina altyapısı gibi imkanlarının ülke çapında daha da gelişmesi için gerekenin yapılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası her alanda olduğu gibi masa tenisi spor dalında da hareketliliğin artacağına inanç belirtti.