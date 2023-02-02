Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli atlet Taygun Derviş ve antrenörü Celal Keleş’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Taygun Derviş’in uluslararası yarışlarda ülkeyi temsil etmesinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Tatar, gösterdiği başarılardan ötürü kendisine, ailesine ve antrenörüne teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıların gençlere örnek olduğunu ifade ederek, azim ve kararlılıkla güzel sonuçların elde edilebildiğini kaydetti. Çeşitli spor dallarında çok başarılı sporcuların olduğunu vurgulayan Tatar, ilerleyen süreçte de bu başarıların devam etmesi temennisinde bulundu.

“Ülkemizi temsil etmek, Kıbrıs Türk gençliği adına bu başarıları sürdürebilmek, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Kıbrıs Türk genci olarak KKTC’yi ve bayrağımızı temsil etmen ve bütün bu başarılarda ortaya koyduğun inanç ve kararlılık takdire şayandır. Uygulanan ambargolar ve engellemeleri, inanç ve kararlılıkla aşıp yolumuza devam edeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Taygun Derviş’e başarılar diledi.

-Derviş

Taygun Derviş de, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek, geçen günlerde Bursa’da yapılan salon yarışlarında Türkiye ikincisi ve Türkiye şampiyonu olduğunu belirtti.

Ayrıca dünya ve Avrupa sıralamasında şu anda beşinci sırada olduğunu dile getiren Derviş, antrenörü Celal Keleş ile birlikte Türkiye olimpik kadrosunda yer aldığını da ifade etti.

Taygun Derviş, ana hedeflerinin olimpiyat oyunlarına katılmak ve gelecek yaz İsrail’de gerçekleştirilecek U20 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda yarışmak ve kürsüye çıkmak olduğunu kaydetti.