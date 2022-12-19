Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mücahit komutanlardan merhum Cahit Bozatlı anısına düzenlenen Taekwondo, Karate, Budo, Kırış müsabakalarını izledi

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde bölge ve takım kulüplerinin katılımıyla yapılan müsabakalarda kazananlara ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödül töreninde yaptığı konuşmada, mücadele yıllarının kıymetli komutanlarından olan Cahit Bozatlı’yı rahmetle andı.

Düzenlenen müsabakada yer alan sporcuları ve ailelerini kutlayarak başarılarının devamını dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ülkelerden çocukların birlik, barış ve huzur içinde spor yapabilmelerinin anlam ve önemine işaret etti.

KKTC’de barış ve huzur içinde yaşamanın önemine ve sosyal yaşam ile Kıbrıs Türk sporunu güçlendirmenin gerekliliğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC Taekwondo, Judo, Karate, Aikido, Kuraş ve Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı’yı spora verdikleri hizmetler dolayısıyla tebrik etti.