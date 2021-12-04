Tatar: “Satranç sayesinde öngörü yeteneğini geliştiren bireyler hayatta da başarılı oluyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, satranç sayesinde öngörü kazanan bireylerin hayatta da başarılı olduklarını belirterek, tüm sporculara dostluk ve dayanışma içerisinde olmaları çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen satranç turnuvasında müsabakalarda yer alan sporcu ve federasyon yöneticileriyle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Tatar, sporculara hitaben yaptığı konuşmada, satrancın bir spor olarak kabul edilmesinin yanı sıra zihinsel gelişim adına da önemli bir disiplin olduğunu belirterek, satrancın, bireylere strateji ve öngörü gibi yetenekler kazandırdığını söyledi.Tatar, karakter sahibi genç bireylerin kendini geliştirmesi anlamında satrancın oldukça yararı bulunduğunun da altını çizdi.KKTC’de satranca gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, satranç sayesinde öngörü kazanan bireylerin hayatta da başarılı olduklarına dikkat çekerek, tüm sporculara dostluk ve dayanışma içerisinde olmaları çağrısında bulundu.Kendisinin de genç yaşlarda satrançla yakından ilgilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, böylesine güzel bir etkinliği düzenleyen Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yetkililerine, sponsorluğu için İş Bankası’na ve müsabakalarda yer alan sporcu ve ailelerine teşekkür etti.