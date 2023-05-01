Tatar, Selçuk Amcaoğlu 1. Sporting Anı Turnuvası Ödül Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü’nün düzenlediği Selçuk Amcaoğlu 1. Sporting Anı Turnuvası Ödül Töreni’nde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Gönyeli Atış Poligonu’nda yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada, 30 yıldan fazla bir süre muhtar olarak ülkeye hizmet veren Selçuk Amcaoğlu’nun anısına Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen ve 200’den fazla katılımcıyla gerçekleşen turnuvaya katılanlara teşekkür ederek kutladı.

Başarılı genç atıcıların performanslarını izleme fırsatı bulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bir mücahit olarak halkını seven ve KKTC’ye yürekten inanan Selçuk Amcaoğlu’nu böyle bir etkinlikte anmanın bir vefa örneği olduğunu ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun babası Selçuk Amcaoğlu’nun ülkeye hizmetleri ile anıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi yaşatmak için mücahit ruhunu yaşatmak gerektiğini kaydetti.