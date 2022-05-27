Tatar, Türkiye Şöhretler Karması ile Batmazoğlu Futbol Masterlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9’uncu Güner Batmazoğlu Masterler Futbol Turnuvası’nda yer alacak Türkiye Şöhretler Karması ile Batmazoğlu Futbol Masterlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar Kıbrıs Türklerine uygulanan spor ambargolarına rağmen futbolun en yaygın spor dalı olduğunu ve merhum Mete Atanır gibi çok değerli Kıbrıslı Türk futbolcuların olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye takımlarında yer alan Kıbrıslı Türk futbolcular bulunduğunu ve Kıbrıs Türk futbolunu tanıtma mücadelesinin sürdürdüğünü belirtti.

Masterler heyetine hitaben konuşmasında Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye yapılan bu ziyaretin mücadeleye verilen destek bağlamındaki önemine işaret ederek, “Sizler gibi önemli başarılar elde etmiş şöhretlerin ülkemizi ziyaret etmesi hem Batmazoğlu’nun annesini anma vesilesiyle ortaya koyduğu kişisel gayretleri bakımından hem de KKTC sporu ve futbolu adına önemli ve değerlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC devletinin gençlere sahip çıkarak spor dallarında gençlerin önünü açmak adına yürütülen her türlü faaliyetin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin spor konusunda verdiği katkı ve desteğin öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin her alanda güçlenmesi milli menfaat ve çıkarlarımız bakımından hepimizin temennisi ve dileğidir” dedi.

Kemal Batmazoğlu da Cumhurbaşkanı Tatar’ı, 27-28 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yapılacak "9’uncu Güner Batmazoğlu Masterler Futbol Turnuvası"na davet etti.

İki gün sürecek turnuvada, Batmazoğlu Futbol Masterleri, Türkiye Şöhretler Karması, Galatasaray Futbol Masterleri ile Fenerbahçe Futbol Masterleri mücadele edecek.