Tatar ve Arıklı, Taygun'u kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Taygun Artan Özcihan’ı Kütahya’da gerçekleşen Türkiye U18 Şampiyonası’nda elde ettiği başarı ve şampiyonluğu dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, serisinde üç rekor birden kıran Özcihan, 100 metreden sonra 200 metrede de Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeyi başarıyla temsil eden Fenerbahçeli genç atletin başarısının gurur verici olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi.

ARIKLI

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’nin Kütahya ilçesinde düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası’nda, 100m kategorisinde Türkiye birincisi gelen Kıbrıslı Türk sporcu Taygun Artan Özcihan’ın ülkeyi gururlandırdığını kaydetti.

Arıklı, şampiyonada yaptığı dereceler ile ülkeyi başarıyla temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışan genç sporcunun başarısının gurur verici olduğunu belirterek, bundan sonraki yarışmalar için de başarılarının devamını diledi.



Arıklı, Kıbrıs Türk gençliğinin spor anlamındaki başarılarının aslında izolasyonu da ortadan kaldıran tek gerçek olduğunu ifade etti.Gençlere, spora ve sporcunun önemine dikkat çeken Arıklı, gelecek nesile destek olmanın önemine vurgu yaptı.Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu günden itibaren spor alanına katkı koyduklarını ve bu katkıların arkasının geleceğini belirtti.