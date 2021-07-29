Taygun’dan Ankara’da yeni rekorlar

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Taygun Artan Özcihan başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Taygun, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Olimpik Deneme ve Baraj Geçme Yarışları’nda henüz 17 yaşında olmasına rağmen U20 kategorisinde yarışırken 100 metrede ikinci, 200 metrede ise birinci oldu. Taygun ayrıca bir süre önce Kütahya’da kırdığı KKTC Yıldızlar ve Gençler rekorları ile Türkiye Yıldızlar rekorunu bir kez daha kırma başarısı gösterdi, 200 metrede Dünya U20 barajını bir saliseyle kaçırdı.

100 metrede ikincilik

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 28-29 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Olimpik Deneme ve Baraj Geçme Yarışları’nda Taygun Artan Özcihan ile antrenörü Celal Keleş katılım göstererek son dönemde dikkat çeken başarılarına yenilerini ekledi. Organizasyonun ilk gününde U20 100 metre branşında final koşan Taygun, elde ettiği 10.76’lık derecesi ile ikinci olma başarısı gösterdi.

200 metrede birincilik ve yeni KKTC ve Türkiye rekorları

Organizasyonun ikinci gününde ise U20 kategorisinde 200 metrede birincilik ve yeni rekorlar geldi. Seçmelerde Taygun elde ettiği 21.39’luk derece ile adını finale birinci olarak yazdırdı. Bu derecenin ayrıca başka anlamı da vardı. Taygun daha önce Temmuz ayı başında Kütahya’da 21.58 ile kırdığı KKTC Yıldızlar ve Gençler rekoru ile Türkiye Yıldızlar rekorunu yeniden kırma başarısı gösterdi. Finalde 21.55 koşan Taygun birinci gelerek 200 metreyi tamamladı.

Dünya barajını bir saliseyle kaçırdı

Taygun ayrıca Ankara’da Dünya U20 Şampiyonası’nda bireysel olarak yarışabilme adına baraj geçmeyi de denedi. Özellikle 21.38 olan 200 metredeki U20 barajını seçmelerdeki 21.39’luk derecesi ile bir saniyeyle kaçırdı. Ancak bu derece ilerisi için büyük umut verdi.