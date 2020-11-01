Tek gol, 3 puan

Türkiye Süper Lig 2020-2021 Sezonu 7. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, 1-0'lık skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Ev sahibi ekip, geçen haftaya göre tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine Oğuzhan Özyakup'a yer verdi.

Beşiktaş'ta kalede yine Ersin Destanoğlu görev alırken, savunma Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala'dan oluştu.

Oğuzhan'ın yanında Atiba Huthcinson oynarken, orta sahada ayrıca Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz forma giydi. Cyle Larin'in hücuma destek verdiği Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.

Oğuzhan Özyakup 4 maç sonra ilk 11'de

Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de yer alan Oğuzhan Özyakup, 4 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı.

Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında ise yedek soyunmasına rağmen şans bulamadı.

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantina süreci nedeniyle Yukatel Denizlispor kadrosunda bulunmayan Bernard Mensah, bu maçın kadrosunda yer aldı.

Mensah, Yeni Malatyaspor maçına yedekler arasında başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Mensah'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner, Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alamadı.

Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou da maç kadrosuna dahil edilmedi.

İki takım arasındaki karşılaşmayı locada yer alan taraftarlar da izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar, uzun bir aradan sonra Vodafone Park'ta takımlarına destek verme fırsatı buldu.

Beşiktaş, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde 239 gün sonra az da olsa taraftar desteğini arkasına aldı. Ligde son olarak geçen sezonun 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarların önünde iç sahada maç oynayan siyah-beyazlı ekip, federasyonun kararı nedeniyle ligdeki 6 ve Avrupa kupalarındaki bir iç saha maçını taraftar desteğinden yoksun oynamıştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi.

Vodafone Park tribünlerine ayrıca Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı "İki devlet tek millet" ve "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartlar yer aldı.

Karşılaşma öncesi vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmadan dakikalar

16. dakikada soldan ceza sahasına giren Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

24. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topa altıpas önünde Aboubakar vurdu ancak araya giren savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

25. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırdı ancak topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.

29. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar'ın pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

48. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ghezzal'ın soldan altıpasa ortasına iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

58. dakikada Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Cueva'nın kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Ersin Destanoğlu kornere çeldi.

68. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Aboubakar arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

74. dakikada Ghezzal'ın şutunda topu bir anda altıpasta önünde bulan Aboubakar bir anda kaleciyle karış karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güven Yalçın'ın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farka dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 10'a yükselten ev sahibi Beşiktaş 8. sıraya yerleşirken, konuk ekip Yeni Malatyaspor ise 8 puanla kendisine 11. sırada yer buldu.