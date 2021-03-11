Tek maça çıkmadan yarı finale kaldı

Tek maça çıkmadan yarı finale kaldı
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İsviçreli tenisçi Roger Federer'in bir yılı aşkın sürenin ardından kortlara döndüğü Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sert kort turnuvasında, eşine rastlanmayan bir durum yaşadı.

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Seribaşı olarak katıldığı turnuvaya ikinci turdan başlayan dünya 8 numarası Andrey Rublev, birinci tur maçını kazanmasının ardından sakatlanan Fransız rakibi Richard Gasquet'in organizasyondan çekilmesiyle doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Macar Marton Fucsovics ile eşleşen 23 yaşındaki Rublev, rakibinin maç öncesinde sırtında yaşadığı ağrılar nedeniyle maça çıkmama kararı almasının ardından tek puan almadan yarı finale kaldı.

1990'dan bu yana düzenlenen ATP tek erkekler turnuvalarında ilk kez böyle bir olay yaşandı. Rublev, Dominic Thiem ile Roberto Bautista Agut arasındaki maçın galibiyle (rakiplerinde sağlık sorunu yaşanmaması halinde) yarı finalde karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 20:13
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