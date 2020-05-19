Temassız antremanlara başlanacak spor dalları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 21 Mayıs tarihinden itibaren 21 federasyon ile dağcılık ve yürüyüş sporları ile uğraşanlara bireysel branşlarda temassız antremanlara başlama izni verildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Spor Dairesi ile tüm konuların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti ve şunları kaydetti;

"Bilindiği üzere Bakanlar Kurulumuz 18 Mayıs günü yaptığı toplantıda bireysel spor branşlarının faaliyete başlama şartlarını ve zamanını belirlemek üzere Sağlık Bakanlığını yetkilendirmişti. Bakanlığımız ile Spor Dairesi arasında bugün yapılan toplantı sonrasında şu branşlara izin verilmesini karara bağlamış bulunuyoruz;

Avcılık, Atıcılık, Atletizm, Badminton, Binicilik, Bisiklet, Cimnastik, Kick Boks, Taekwondo judo karete , Masa tenisi, Tenis, Satranç, Okçuluk, Darts, Bocce ve oryantiring , Golf, Yelken motor kürek, Bilardo, Triatlon, Futbol tenisi , Yüzme, Dağcılık