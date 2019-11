KKTF tarafından düzenlenecek olan 2019-2020 Tenis Ligi 1 Aralık 2019 Pazar günü başlıyor. Tenis Liginin bu yıl ana sponsoru Nicosia Motors olurken alt sponsorlar ise Meysu, Karasu Gold & Dimond, Balaban solid Sports, Trik-Con Engineering Company Ltd, İmkan Development, Oero Gıda LTD ve SEG Gümrükleme LTD oldu.