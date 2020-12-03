Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi Girne Amerikan Üniversitesi takımı oldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara, kupa, plaket ve madalyalarını sundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ödül töreninde yaptığı konuşmada pandemi döneminde pandemi kuralları içerisinde spor faaliyetlerinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası turnuvası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yöneticilerini ve tenis sporcularını kutladı.

Çocukluk yıllarından itibaren tenise duyduğu yakın ilgiden bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, tarihe damga vurmuş Kıbrıslı Türk tenis sporcuları Özel Vasıf ve İlter Sami’yi gururla yakinen takip ettiğini belirterek, Kıbrıslı Türk sporcuların diğer branşlar gibi teniste de büyük başarılar elde ederek kendilerini dünyaya tanıttıklarının altını çizdi.

Tenis sporunun bir ekip, özveri ve disiplin işi olduğunu ifade eden Tatar, ailelerin erken yaşta çocuklarını tenise teşvik etmelerinin önemli olduğunu söyledi ve sporcu ailelerini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, sporun, çocukların topluma faydalı bireyler olarak kazandırılması açısından önemine de dikkat çekti.