Terim: "Soğukkanlılığımızı koruyarak hep beraber buradan çıkacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Belçika'nın Club Brugge ekibiyle yapacakları maçta, sakatlık ve ceza nedeniyle birçok futbolcularının forma giyemeyeceğini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, kariyerinde az rastlanır bir durumla karşı karşıya olduğunu aktararak, "Baktığımızda listeye yazmadığımız oyuncularımız var. Jimmy Durmaz, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Taylan Antalyalı gibi. Bir de Mantin Linnes. Nzonzi ve Yunus Akgün cezalı. Falcao, Andone, Luyindama ve Şener Özbayraklı sakat. Babel de sakat. Böyle baktığımızda B listesine ağırlık vereceğiz. Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Emin Bayram'ı almıştım. Bugün belki de bir kişi daha alacağız." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, kenetlenerek yaşadıkları sorunların üstesinden geleceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben taraftarımızla her şeyi paylaşıyorum. İnsanlar her dakika gülmeyebilir. Soğukkanlılığımızı koruyarak hep beraber buradan çıkacağız. Onun için benim taraftarım, camiam hiç merak etmesin ki ben buradayım, Allah'ın izniyle ne yapmak gerekirse yaparım. Bu durumdan çıkmak için arkadaşlarım, başkanımız ve yönetimimizle beraber elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yaparız. Benim yüzüme vuran şey üzüntüm. Bir de tabii diğer maçları da seyredince... Benim mimik ve jestlerimden taraftarın etkilendiğini biliyorum. Hiç merak etmesinler. Kaybetsek de bir defa ben Galatasaraylıyım. Üzüntü değil bu bir sevinç sebebi."

"Taraftarımdan fedakarlık bekliyorum"

Galatasaraylı taraftarların son dönemde Younes Belhanda ve Ryan Babel'e gösterdiği tepkiye değinen Terim, "Taraftarımız olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Biz başarılarımıza onlarla beraber ulaştık. Özellikle buraya gelen takımların 'cehennem' demesinin sebebi, Galatasaray Futbol Takımı'dan önce taraftarın statta yaptığı o önemli icraatlardır. Son maçta Babel'in yuhalanması benim bazı şeyleri söylememi gerektirdi." ifadelerini kullandı.