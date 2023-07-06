Tez, Okçuluk federasyonu başkanlığına aday

Başarılı Okçuluk Eğitmeni ve Antrenör Osman Tez KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

2012 yılında Okçuluk sporuna adım atan Osman Tez, hızla ilerleyerek Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'de aldığı eğitimlerle 2013 yılında Okçuluk Eğitmeni ve Antrenörü unvanını kazandı. Makaralı yay kategorisinde en çok KKTC birinciliği elde eden isim olan Tez, 2016 yılında Antalya'da düzenlenen Uluslararası BVE ARCHERY CUP Turnuvası'nda Türkiye birincisi olarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

Tez, 2013 yılından bu yana beş kez "Yılın En İyi Antrenörü" seçildi ve kendini sürekli geliştirerek yüzlerce yetenekli okçu yetiştirdi. Öğrencileri KKTC Okçuluk kategorilerinde birçok madalya kazandı ve bu başarılarını sürdürmeye devam ediyorlar. Hem kendi başarısı hem de yetiştirdiği sporcular sayesinde Tez, KKTC'yi hem yurt içinde hem de yurt dışında en iyi şekilde temsil etmektedir.

Aynı zamanda, Tez KKTC Okçuluk Federasyonu'nda çeşitli görevler üstlendi. 2017-2018 yıllarında KKTC Okçuluk Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı olarak görev yapan Tez, 2019-2021 yılları arasında ise KKTC Okçuluk Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı ve Eğitmeni olarak aktif rol aldı. Türkiye'deki birçok Okçuluk Kulübü ile yakın ilişkiler kurarak Okçuluk sporunun gelişimine katkıda bulunan Tez, birçok Okçuluk Yarışması, Eğitim Kampı ve Organizasyonun düzenlenmesini sağladı.

KKTC'nin Okçuluk sporunda uluslararası platformda tanıtılması, sporun gelişimi ve sporcuların hak ettikleri değeri görmeleri için büyük çaba harcayan Tez, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri dalında doktora eğitimi alarak kendini sürekli olarak geliştirmiştir.

Büyük bir heyecanla beklenen 10 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak olan KKTC Okçuluk Federasyonu olağan genel kurulunda Osman Tez, başkanlık adaylığını açıkladı. Tesisleşme, eğitim ve yurtdışı temsiliyet konularında birçok projeye sahip olan Tez, spor camiasının desteğiyle federasyona yeni bir vizyon getirmeyi hedefliyor. Başarılı eğitmen, akademisyen ve spor adamı olan Osman Tez'e başkanlık adaylığı sürecinde başarılar diliyoruz.