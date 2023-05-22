THY Avrupa Ligi'nde şampiyon Real Madrid

THY Avrupa Ligi'nde şampiyon Real Madrid
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THY Avrupa Ligi'nde sezonun en büyüğü belli oldu.

Litvanya’da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunan ekibi Olympiakos ile İspanyol temsilcisi Real Madrid, Zalgirio Arena’da karşı karşıya geldi.

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İlk periyodu Olympiakos 24-17 önde tamamlarken, devre ise 45-45 eşitlikle geçildi. Üçüncü periyodu da Yunan takımı 63-59 üstün bitirdi.

Final periyodu nefesleri keserken, Real Madrid salondan 79-78 mağlup ayrılarak THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Olympiakos'tan Sasha Vezenkov oldu.

Real Madrid 20. kez çıktığı THY Avrupa Ligi finalinde 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 sezonlarının ardından 11. kez mutlu sona ulaştı.

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