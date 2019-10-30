TOL – Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliği

Süper Lig’in 8’inci hafta açılış maçında 1 Kasım Cuma günü Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesi öncesinde Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile işbirliği yaparak “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla kadın seyirciler için de ayrı bir giriş bileti basarak destek olma kararı aldı.

Kadın seyirciler için giriş biletleri ayrıca basılarak 20 Türk Lirası olarak belirlendi. Müsabaka girişinde bilet satın alarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne katkıda bulunacak olan kadın seyirciler ayrıca bu bilet üzerindeki numaralara devre arası yapılacak çekilişle hediyeler kazanma şansı yakalayacak.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde Türk Ocağı Limasol Başkanı Ahmet Arslan ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’in katılımı ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Taraflar işbirliği protokolüne imza koydu.

Ahmet Arslan

Türk Ocağı Limasol Başkanı Ahmet Arslan proje ile ilgili şunları söyledi: “Bu hafta Cuma günü ülkenin en büyük derbisi olan Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği derbisi oynanacak. Biz Türk Ocağı yönetimi olarak içinde bulunduğumuz ayın Meme Kanseri Farkındalık Ayı olmasından dolayı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile bir işbirliği protokolü geliştirdik. Bu protokol çerçevesinde maça katılacak olan kadınlarımıza bir giriş bileti karşılığında ücret ödemeleri ve bu ücretin derneğe farkındalık ayı olması dolayısı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında bağışlanması kararlaştırıldı. Annelerimiz, eşimiz, her şeyimiz olan kadınlarımızdan ricamız içeri girerken biletlerini alsınlar. Böylece hem bir maddi destek hem de bir farkındalık sağlamış olacağız. Bundan dolayı Türk Ocağı olarak mutluyuz. Biletlerimiz numaralı olacak ve devre arası yapacağımız çekilişle güzel hediyelerimiz olacak.”

Raziye Kocaismail

Proje ile ilgili olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail şunları söyledi: “Çok yoğun bir ay geçiriyoruz. Meme Kanseri Farkındalık Ayı her alanda ilgi görmeye başladı. Yıllardır hedefimiz buydu. Uyandırmak, birilerini meme kanserinin önde giden bir kanser türü olduğunu fark ettirmek. Yılda 200 tane yeni meme kanseri kadın geliyor aramıza. Bu projeden gelecek gelirle kaç tane meme kanseri kadının tedavisi için bağışladığımızı da göstereceğiz. Kulüp başkanımıza, projeyi yürüten meclis üyelerine, herkese teşekkür ediyorum. Ama en çok da elini uzatıp bilet alacak olan kadınlara şimdiden teşekkür ediyorum. Sakın ola biz buraya ücretsiz girmek istiyorduk demesinler. Düşünsünler ki meme kanseri yaşayan bir başka kadının tedavisinde bir damla olacaklar.”