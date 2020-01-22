TOL – ZAYDER işbirliği

Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı Limasol (TOL) ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) Kadın Atölyesi Projesi’ne destek vermek amacı ile söz konusu dernek ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) bugün Türk Ocağı Başkanı Ahmet Arslan ile ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert arasında imzalandı. İmza töreninde Oza Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Umut Oza da katılarak destek verdi.

Bilet gelirinin bir kısmı Kadın Atölyesi Projesi için verilecek

Süper Lig’in 2019 – 2020 futbol sezonu ikinci devre açılış maçında Türk Ocağı Limasol ile Mağusa Türk Gücü arasında 24 Ocak Cuma günü Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak lig müsabakasında giriş biletlerinden Kadın Atölyesi Projesi’ne katkı sağlanacak. “Kadın Hayattır, Çocuk Umuttur” sloganı ile müsabaka girişinde kadın seyircilerin giriş ücretleri 10 Türk Lirası olacak. Erkek seyircilerin bilet gelirinin yüzde 10’u da kadınların giriş ücreti ile birlikte ZAYDER’e Kadın Atölyesi Projesi için verilecek. Söz konusu biletlerle seyirciler Oza Kahve tarafından statta kurulacak kahve stantlarından bir adet sıcak içecek alma imkanı elde edecek.

Arslan: “Destek için bilet almaktan kimse çekinmesin”

Konu ile ilgili düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Türk Ocağı Başkanı Ahmet Arslan, kulüp olarak bir süre önce TOL-DTB mücadelesinde bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını, bu defa MTG ile oynayacakları müsabakada bir başka projeye imza atıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Arslan şunları belirtti; “Kadın Hayattır, Çocuk Umuttur” sloganı ile karşınızdayız. Yapılacak olan Kadın Atölyesi Projesi için bu protokolü imzalama ihtiyacı duyduk. ZAYDER muhtaç ve ihtiyaçlı olanlara kucağını açmış bir dernektir. Zor durumda kalan kadınların faydalı hale gelebilmesi için açacağı atölyedeki üretimlerle bu amaca hizmet edecektir. Bizler her fırsatta bu tür faydalarla halkımızın karşısında olacağız. O gün lütfen kimse destek için bilet almaktan çekinmesin.”

Özcömert: “Bize kapılarını açan Türk Ocağı’na çok teşekkür ederiz”

ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert yaptığı konuşmada yardımın sonunun olmadığının farkında olduklarını, bundan dolayı ‘ihtiyaçlı aile’ kavramı yerine ‘üreten aile’ kavramını kullandıklarını ifade etti. Özcömert Kadın Atölyesi Projesi ile ilgili şunları söyledi; “Proje için 450 metrekarelik bir atölye aldık. Atölyenin tadilata ihtiyacı var. Bu konuda bir hizmet sunarak karşılığını almak istiyoruz. Bu karşılaşmada kazanacağımız meblağ ile atölyemizin seramiklerini döşeyeceğiz. Burada annelerimiz otellere beyaz terlik veya kese dikerek ihtiyaçlarını karşılayacak. Kurs bittikten sonra evlerinde mikro kredi ile üretime devam edecekler. Sonra yeni kadınlara öğreteceğiz. Öğleden sonra da özel gereksinimli bireyler annelerin ürettiklerini paketleyerek hayata tutunup gelir elde edecekler. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Şu an 85 kadınla başlayacağız. İleride daha fazla kadına ulaşmak için desteğe ihtiyacımız var. Bize kapılarını açtığı için Türk Ocağı kulübüne çok teşekkür ederiz.”

Oza: “Kadın olmazsa çocuk olmaz”

İmza töreninde konuşan Oza Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Umut Oza, duyarlılığından dolayı Ahmet Arslan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Oza şunları kaydetti; “Biz ZAYDER ile bir protokol yaptık. Bu çerçevede tek dernek olarak Rabia hanımla çalışmaktayız. Çünkü ZAYDER’in doğru kişilere yardım ettiğine inanmaktayız. “Çocuk Umuttur” sloganına “Kadın Hayattır” sloganını ekledik. Çünkü kadın olmazsa çocuk olmaz. Herkesin, her birey ve her şirketin bu tür derneklerle işbirliği yapması gerekir. Empati kurarak hareket edilirse işbirliği ve yardım ülkemizde artacaktır.”