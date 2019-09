Topaloğlu Kupası Gençlik Gücü'nün

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Attila Topaloğlu Anı Kupası bu yıl Gençler Birliği ile Gençlik Gücü takımları arasında oynanırken, 19.kupanın sahibi başkent temsilcisi oldu.

İskele Cumhuriyet Stadı'nda ışıklar altında oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla Gençlik Gücü oldu. Karşılaşmanın 28.dakikasında Gençler Birliği penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan Bülent, kaleci Raif'i geçemedi ve kırmızı siyahlılar mutlak bir golden oldu. Bu pozisyondan dört dakika sonra bu kez GG penaltı kazandı. Atışı kullanan Özgür Ongun, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İskele ekibinden bu gole cevap çok gecikmedi. 36.dakikada Ahmet Kara'nın ortasında Sinan kafa ile topu ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu. 44.dakikada soldan Klen'in ortasında Ahmet Can kafa ile topu filelere gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. İlk devre Gençlik Gücü'nün 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci devrede her iki takım da önemli pozisyonlara girdi ancak maçta başka gol olmadı ve anı maçını Gençlik Gücü takımı 2-1 kazandı. Hakemler Derneği ve MHK’dan hiçbir yetkilinin organizasyona katılmaması ise Aile ve sporseverler tarafından tepki ile karşılandı. Karşılaşma sonrasında maçta görev yapan hakemlere plaketleri ve her iki takıma kupaları merhumun ailesi tarafından takdim edildi.