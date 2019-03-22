Topaloğlu sahası parkelendi

Lefkoşalının yükünü çeken Attila Topaloğlu sahasının arka giriş park yeri Spor Dairesi tarafından parke ile döşendi.

Lefkoşa takımlarının antrenman ve maçlarını oynadığı aynı zamanda Lefkoşa halkının spor yapmak için yoğun bir şekilde kullandığı Attila Topaloğlu sahası arka giriş kapısı tarafında bulunan oto park yeri, Spor dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun verdiği talimat sonrası parke ile döşendi ve park yeri artık çamur deryası içinde kalmaktan kurtarıldı.

Spor dairesinin yaptığı bu girişim sahayı kullananlar tarafından memnuniyetle karşılandı.