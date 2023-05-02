Topcan anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan müsabakaları önceki gün yapıldı.
Ahmet Sami Topcan Hyong/Pumse Şampiyonası’na tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Açelya Ergin, Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR HYONG SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Derin Karaca 2. Zeynep Vera Eyice 3. Dua Rezwan Zaman
2.Kategori: 1. Miray Mafraoğlu 2. Tuvana Yeleğen 3. Utku Kavin Yeleğen
3.Kategori: 1. Bade Alım Erdal 2. Nina Hordeinko 3. Hamide Kurtul
4.Katagori: 1. Eda Kayalar 2. Melis Mina Kızıltaş 3. Aneila Belen
5.Kategori: 1. Melek Ünver 2. İklim Gürcan Ünver 3. Aslı İpek Kara
6.Kategori: 1. Şevin Güngör 2. Nursima Kara 3. Zeliha Arpacıoğlu
7.Kategori: 1. Ayşe Bulut 2. Hira Kürekçi 3. Zeynep Kürekçi
9.Katagori: 1. Sedef Ölmez 2. Büşra Bakıcı
10.Katagori: 1. Havin Yılmaz 2. Zehra Naz Ağan 3. Nehir Seringöz
ERKEKLER HYONG SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Cem Akel 2. Yıldırım alaz Erdal 3. Doğu Göktürk Yeleğen
2.Kategori: 1. Mohammad Hosseine 2. Lukas Zorba 3. Ahmet Alp Hopurcuoğlu
3.Kategori: 1. Tibet Ulukut 2. Cevdet Sırdaş
4.Kategori: 1. Ali Ersoy 2. Ali Arpacıoğlu 3. Maxim Sopylyuk
ÇİFTLER KARIŞIK HYONG SONUÇLARI
1. Havin Yılmaz-Mohammad Hosseine
2. Melek Ünver-Ali Arpacıoğlu
3. Ayşe Bulut - Tibet Ulukut