Toplantıda 2020-2021 futbol sezonunun oynatılmaması kararı çıktı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu kulüpleri toplantıya çağırarak, son dönemde yaşanan gelişmeleri kulüp başkanlarıyla paylaştı. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda mevcut durum üzerinden değerlendirmeler yapılırken, futbolun durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı;

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda gerçekleşen ve 32 üye kulübün 30’unun katıldığı, 2’sinin ise mazaretli olarak katılmadığı toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, içerisinde bulunduğumuz 2020-2021 futbol sezonunun oynatılmamasına, sağlık şartlarının elvermesi halinde ise 2021-2022 futbol sezonunun normal başlama tarihinden 1, 1 buçuk ay daha erken olarak başlatılmasına karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020, 18:45