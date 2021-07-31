Toplumsal direniş için yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen müsabakalar önceki akşam (Cuma) yapıldı.

Kıbrıs'ın Fethi'nin 450., Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 63, Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluşunun 45. yılı nedeniyle Taekwondo Karate Budo Martıalarts Mukavemet Şampiyonsı Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Dört bölgeden ferdi sporcuların katılımı ile yapılan müsabakalar salonun soğutma sisteminin olmaması nedeniyle aşırı sıcakta gerçekleştirildi.

Hakemliklerini Öykü Ergin, Ali Uslu, Pınar Akarpınar, Ana Tüyüz’ün yaptığı müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp Temsilcileri verdiler.

BAYANLAR ZOR HAREKETLER

1.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya 2.Doğa Su Doğan

2.Kategori: 1.Almira Keşkek 2.Hande Erşahinoğlu

3.Kategori: 1.Peri Masal Gül 2.Irmak Feriha Doğan

4.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Rabia Tarım 3.Jülide Bölükbaşı

ERKEKLER ZOR HAREKETLER

1.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Yılmaz Mehmet Gökbulut 3.Karel Adsız

2.Kategori: 1.Maxim Sopiluk 2.Tuğra Ercan Temur 3.Sinan Kara

3.Kategori: 1.Mupammed Sefa Kılıç 2.Hüseyin Bölükbaşı 3.Abdullah Kutay Boz

4.Kategori: 1.Hakkı Furkan Gül 2.Kaan Çetinaslan 3.Mehmet İnce

5.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Yusuf Seyhan Şen 3.Taner Kara

6.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Kerim Karpuz 3.Ahmet Faruk Solak