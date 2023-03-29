Töre, master atlet Ayten Benli'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul’da gerçekleştirilen 7’nci Balkan Şampiyonası’ndan madalya ve rekorla dönen master atlet Ayten Benli'yi kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Ayten Benli, çok küçük yaşlardan itibaren atletizm sporuna gönül verdiğini ifade ederek, master dalında mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Benli, yarışmalarda KKKTC bayrağı altında yarışmayı çok istediğini, ancak yaşanan siyasi sorun nedeniyle bunun gerçekleşemediğini kaydederek Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ile de yarışmaktan her zaman büyük bir gurur ve onur duyduğunu söyledi.

Başkan Töre de kabuldeki konuşmasında spor alanındaki uluslararası kuruluşların KKTC’ye uyguladığı ambargoyu sürekli olarak kınadıklarını ve bir insanlık suçu olarak gördüklerine değindi.



Anavatan Türkiye’nin bayrağı altında sporcularımızın yarışmalarını büyük bir şans olarak nitelendirdiklerini vurgulayan Töre, Kıbrıslı Türk sporcuların kendi bayrakları altında da yarışacakları günleri görmeyi de arzu ettiklerini kaydetti.Kıbrıslı Türklerin, 1963’de Akritas Planı ile birlikte ortaklık cumhuriyetinden dışlandığını anımsatan Töre, Rumların ambargo uygulanması için hala uğraş verdiğini söyledi.Benli’yi başarılarından dolayı tebrik eden Töre, onun mücadelesinin diğer sporculara da örnek olmasını diledi.Töre, Master Atlet Ayten Benli’ye Meclis Anı madalyası da takdim etti.Kabulde Meclis İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.