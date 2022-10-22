Töre, Meclis Başkanlığı Kupası Binicilik yarışını izledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Binicilik Federasyonunun her yıl geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Kupası Binicilik yarışlarını izledi.

Aner Atlı Spor Kulübünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Töre, yarışan sporcuların aileleri ile sohbet etti.

Töre, burada yaptığı konuşmada her yıl yapılan müsabakaların bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleşmesinin kendisini son derece memnun ettiğini ifade etti.



Etkinliğin 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yapıldığını anımsatan Başkan Töre, Atatürk’ün “Cumhuriyet en büyük eserimizdir” sözünün bugünlerde daha bir anlam kazandığını söyledi.KKTC gençliği ve Kıbrıs Türk halkı için de en büyük bayramın KKTC’nin kurulması olduğuna işaret eden Töre, Kıbrıs Türk halkının her zaman Atatürk’ün izinde yürüdüğünü kaydetti.Töre, yarışmada yer alan herkese teşekkür edip kutlarken, binicilik sporunun ülkede daha çok yaygınlaşmasını ve bilinmesini arzu ettiğini dile getirdi.