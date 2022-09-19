Töre ve Özdenef'ye Milli Takım Forması

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Hasan Sertoğlu Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) heyetini kabul etti.

Kabulde Başkan Töre’ye Puma firması tarafından tasarlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takım Forması takdim edildi.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, uzun uğraşlar sonrası Uluslararası bir bir firma olan Puma tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli takımı için tasarlanan formayı takdim etmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Formayı çok anlamlı bulduklarını vurgulayan Sertoğlu, vatanını milletini seven yurtiçi ya da yurtdışında kendilerini birbirine bağlayacak, vatan özlemini giderecek bir simgenin ortaya çıktığını söyledi.

Sertoğlu, Meclis takımının da bundan sonraki karşılaşmalarda bu formayı giymesini arzu ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında forma uygulamasını çok doğru ve yerinde bulduklarını söyledi.

Gençlerin yıllardır izolasyonlar altında olmasını doğru bulmadıklarını ifade eden Başkan Töre, ülkelerin adı, yaşadığı yer, dili ve ırkına bakılmadan spor müsabakalarına katılım göstermesi gerektiğine değindi.

Futbol Federasyonu’nun yıllardır ambargolara rağmen verdiği mücadeleyi takdirle izlediklerini belirten Töre, Kıbrıs Türk Futbol takımlarının ve futbolcuların milli mücadelede önemli roller üstelendiğini anımsattı.

Töre: “Düne göre çok daha iyi bir noktadayız. Ancak eksiklerimiz elbette var. Dilerim en yakın zamanda gerek FIFA, UEFA ve diğer uluslararası spor örgütleri Kıbrıslı Türk gençlerimize olanak tanırlar. Bizler gençlerimizin bu müsabakalarda yer almasını önemsiyoruz” dedi.

ÖZDENEFE KTFF HEYETİNİ KABUL ETTİ

Hasan Sertoğlu Başkanlığındaki KTFF heyeti Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe tarafından da kabul edildi.

Kabulde Başkan Sertoğlu tarafından Özdenefe’ye Kuzey ıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Takım forması hakkında bilgiler verildi.

Meclis Başkan Vekili Özdenefe, Milli Takım forması projesini çok anlamlı bulduklarını ifade ederek yaptığı girişimden dolayı Federasyon yetkililerini kutladı.

Özdenefe, Puma Kadınlar Ligi’nin uzun bir aradan sonra yeniden başlaması dolayısıyla Futbol federasyonunun ortaya koyduğu iradeyi de çok anlamlı bulduğuna değinerek bu konuda çalışmaları da her zaman desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Özdenefe ayrıca Ligdeki kadın takımı sayısının da artmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Kabulde KTFF yetkilileri tarafından Özdenefe’ye Milli Takım forması takdim edildi.