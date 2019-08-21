Trabzonspor Atina'da avantaj arıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.
AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti.