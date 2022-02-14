Trabzonspor'dan şampiyonluk yolunda önemli galibiyet

Türkiye Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.

Medical Park Stadı'nda yaklaşık 40 bin taraftarının desteğiyle oynadığı karşılaşmada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Visca kaydetti. Konuk takımın tek golü de Cikalleshi'den geldi.

Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 60'a yükseltirken İttifak Holding Konyaspor da bir maç eksiğiyle 48 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, rakibiyle puan farkını 12'ye çıkardı.

İlk Yarı

10. dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında, savunmanın arkasında Abdülkadir Ömür, topu kontrol edemeyince bordo-mavililer, bir fırsatı değerlendiremedi.

13. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Orta alandan aldığı top ile sol kanattan ilerleyen Cornelius'un pasında, ceza alanı içinde Visca, kontrol ederek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

22. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından yerden şutunda, kaleci Sehic, sol direk köşesinden yatarak topu kornere çeldi.

23. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

27. dakikada Bytyqi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Rahmanovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

30. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışı sol tarafından kullandığı serbest atışta, top üst direğe çarparak auta gitti.

43. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Sehic, iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Dorukhan Toköz'ün arkaya aşırdığı topu Denswil tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada Trabzonspor'da Visca, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Nwakeme, sağ tarafında rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye inerek topu altı pas çizgisinin hemen gerisindeki Visca'ya aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

77. dakikada Poku'nun soldan ortasında, Rahmanoviç'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek önemli bir tehlikeyi önledi.

83. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 1'e indirdi. Hadziahmetovic'in ortasında, topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi'nin, dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 2-1

85. dakikada Bytqi'nin ceza alanı dış sol çaprazından şutunda top direğin az farkla yanından auta çıktı.

90+4. dakikada ceza alanı içinde Kouassi'nin yerden şutunda kaleci Sehic, iki hamlede topu yatarak kontrol etti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Maç sonu kolbastıyla kutladılar

Maç sonunda orta alanda toplanan Trabzonsporlu futbolcular, kolbastı oynayarak galibiyeti taraftarlarla kutladılar.

Bordo-mavili taraftarlar, daha sonra soyunma odasına giden Abdullah Avcı'yı da geri çağırdı. Sahaya dönen Avcı'nın selamladığı taraftarlar, 'seninle gurur duyuyoruz' şeklinde sevgi gösterilerinde bulundular.

Sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü

Trabzonspor, sahasındaki 341 günlük yenilmezlik serisini sürdürdü.

Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybeden bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Trabzonspor'un devre arasında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Visca, son 3 maçta 4 gol atarak şampiyonluk yolunda bordo-mavililere büyük katkı sağladı.

İkinci yarıda oyuna giren Marek Hamsik de sakatlığının ardından 4 maç aradan sonra formasına kavuştu.

İttifak Holding Konyaspor Yardımcı Antrenörü Demir: Biz 3 puan kaybı olarak bakıyoruz

Teknik direktör İlhan Palut'un maç sonunda kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Osman Demir, öncelikle hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı için başsağlığı diledi.

Demir, iki takım için de önemli bir karşılaşmanın oynadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu atmosferi de tahmin edebiliyorduk. Aslında, çok iyi hazırlandık. İlk yarı taraftarın da etkisiyle Trabzonspor, bizden daha istekliydi. Basit gol yedik. Arkasında Rahmanoviç ile pozisyonumuz var. İki takım adına da ilk yarı Trabzonspor'un isteği dışında kısır geçti diyebilirim. İkinci yarı oyuna iyi başladık, top bizdeydi. İkinci golü yemeden atmayı çok istiyorduk. İkinci golü yedik ama maçı bırakmadık. Doğru zamanda golü bulduk, beraberliği sağlayacak aksiyonlarımız, ceza sahası girişlerimiz oldu, fakat sonuç olmadı. Biz sadece 3 puan kaybı olarak bakıyoruz."

İlhan Palut'un maç sonunda kırmızı kart görmesine ilişkin bir soru üzerine de Demir, "Aslında herhangi hakaret yok, hiçbir şey yok. Son pozisyondan sonra 'hocam, faul yoktu neden verdi' dedi. Kurala göre hakemin yanına gidildiğinde kırmızı kart oluyor. Herhangi hakaret bir kötü davranış yok." yanıtını verdi.

Demir, ligin bitimine 13 hafta kaldığını, kendilerinin ise 14 karşılaşmasının bulunduğunu vurgulayarak, "Biz sezona başlarken iyi futbol seyrettirmeyi, iyi mücadele etmeyi, ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefledik. Bunun için gerekli mücadeleyi, oyunu oynadığımızı düşünüyorum. 14 maçımız var, elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

İkinci yarıya Ahmet Çalık'ın vefatıyla acı kayıpla başladıklarını belirterek, "Arkasından değerli silahımızı, Başakşehir aldı. Ona rağmen 3'de 3 yaptık.Trabzonspor ile Konyaspor'un bütçeleri farklı. Transfer yapmak için yapmak istemedik. Doğru isimlerde birleştik ama bu transferler gerçekleşmedi. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapabileceğimize inanıyorduk. Kulübümüzü zarara uğratmadan elimizdeki kadroyla en iyisini yapmayı hedefledik." dedi.

"Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor"

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç sırasında hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı için başsağlığı dileyerek, "Üzücü bir durum. Bu duyguyu çok yoğun yaşayan bir şehirdeyiz. Umarım kazandıkça bu dengeler biraz daha oturur." diye konuştu.

Maça çıkarken iyi ve organize olan rakiplerine karşı baskılı oyun hedeflediklerini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bekleyen takımdan oynayan takıma dönen bir Konyaspor var. Hem birinci bölgesinde, ikinci bölgesinde de planları var. Rakip arkasında en fazla koşu yapan bir geçişi bugün uygulamak istediler. Biz hem oyuncu kalitemiz hem oyun organizasyonumuzla bunun hepsini hem savunmada hem hücumda neler yapabileceğimizi çalıştık. Hafta çok iyi geçmişti. 12. oyuncuyla, taraftarımızın verdiği destekle beraber oyunun ilk 20 dakikasında dominant ve baskılı bir oyun oynadık ve rakibi hataya zorladılar. 1-0 içeri girdik. Maçın genelinde aslında daha önce koparabilmemiz için biraz daha duygularımızı dengelememiz lazım. Özellikle bizim gibi bir takımız 1-0’dan sonra çabuk erken final pasları yapmamız gerekiyor. Top kayıpları, yüksek nabızda gidip gelmek her takımı ve bizi de bu anlamda yorar. Özellikle top kayıplarının dışında güzel bir haftada, 25. haftada güzel bir galibiyet oldu."

Avcı, Trabzonspor sevdalılarına bu galibiyeti armağan ettiğini söyleyerek, "Bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' dedirttirmek bizim için çok önemliydi. Her taraftardan bunun dönüşünü alıyoruz. Bunlar beni de son derece mutlu ediyor. Şampiyonluğun ışığı pırıl pırıl parlıyor. 13 hafta var, hafta hafta gideceğiz. Bunu cebimize koyduk. Pazar günkü maça hem zihinsel hem fiziksel en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Rakibi de bu sene ve geçen seneden beri çıkışı için tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Harika bir sezon geçiriyoruz"

Kamuoyundaki erken şampiyonluk değerlendirmelerini yorumlayan Avcı, “Onların çok gerçekçi konuşmalar olmadığını düşünüyorum. Bu oyun her zaman daha iyisini yapman gerektiren bir oyundur. Trabzonspor bu sene bu oyunu hep daha iyi yapacak, rekorlar kıracak, daha iyi oyunlar oynaması lazım. İstatistikleri rekorları kırsın, daha fazla puan alsın. Bugün devre arasında girerken çok puan farkı da varken ona göre transferler de yaptık. Her seferinde Trabzonspor’da bir fazlasını isteyecek, ben de isteyeceğim, oyuncu sahanın içinde isteyecek. Bunu psikolojik üstünlük de diyebilirsiniz, puan farkı da, dominant oyun da. Hepsi bir arada harika bir sezon geçiriyoruz. Umarım herkes bunu taraftarımız da şehir de bunu keyfini çıkartsın.” dedi.

Nwakaeme’nin performansını ve maçtaki asistini değerlendiren Avcı, “Benim oyuncum olarak, sevimli bir çocuk olarak bakıyorum. Bunların yapabilirliğini her zaman göstermiş bir oyuncu. Bunların sayısının daha çoğalmasını istiyoruz ve onu seviyoruz.” diye konuştu.

Avcı, Medipol Başakşehir’den transfer edilen Edin Visca’nın takıma katkısına ilişkin soru üzerine de "Trabzonspor büyük kulüptür. Trabzonspor yarışır ve olduğu her yerde yarış vardır. Edin Visca'yı 11 sene evvel Türkiye’ye getiren teknik adamım. O günden beri de iletişimim devam ediyordu. Onun konforlu alandan çıkmasını rica ettim, Başakşehir’den ricada bulundum. O da burada olmaktan son derece mutlu. Şampiyonluk kalitesi yüksek oyuncularla daha rahat oluyor. Visca bütün takımın gelmesini istediği, futbolcuların ‘hocam ne olur al’ dediği bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Palut

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut da kulübün Youtube kanalından yaptığı açıklamasında, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Rakiple farkı kapatabilmek ya da en azından aynı seviyede de tutabilmek için Trabzon'a geldiklerini ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Maçta ilk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Ama ikinci yarı itibariyle daha iyi oynadık ve daha organizeydik. Daha çok atak geliştirdik. 1-1'i ararken rakip oyuncunun çok güçlü kalmasından dolayı bir gol daha yedik. Ama yine de oyuncularım denemeye devam ettiler. Aslında güzel bir dakikada da golü bulduk. Ondan sonraki süreçte de çabalarımız devam etti. Ama bir şekilde maçı beraberliğe getiremedik. Özellikle ikinci yarı oyuncularım iyi reaksiyon verdiler. Şu anda bize düşen bu maçı sadece 3 puan kayıp olarak burada sonlandırmak. Önümüzdeki maçlar için bir an önce bu negatif etkiden sıyrılmamız gerekiyor. Çünkü ligdeki konumumuz belli. Puan kaybı olabilir ama bir istikrarı sağlamak ve devamlılığı yakalamamız gerekiyor. Kırılmamalıyız. 3 puan kaybettik ama takım içi kırılma yaşamamalıyız. Onun için yarın itibariyle toparlanacağız. Tabi ki üzüleceğiz ama hemen cuma günkü Kasımpaşa maçına hazırlanmaya başlayacağız."

Palut, maçta alınan faul kararlarına da tepki göstererek, "Ben bu sonucu asla hakeme bağlamıyorum. Bir kere bizim daha iyi olmamız lazımdı. İkinci periyotta bunu başardık. Tabii ki biz kendi eksiklerimizin farkındayız. Ama faul standartlarıyla alakalı, ben en azından yönetimden tatmin olmadım. Özellikle son dakikada rakip kulübenin önündeki faulden sonra bizim aleyhimize verilen faul inanılmaz basitti." dedi.

Hakem Mete Kalkavan'ın bir çok yerde ambiyans düdüğü çaldığını iddia eden Palut, "'O kadar basit faul olabilir mi?' diye hakeme sordum. Bir serzenişte bulundum ama yeni kurallar herhalde maçtan sonra sahaya gelip hakemle iletişim kurmayı kırmızı kart olarak cezalandırıyormuş. Biz de takip edeceğiz bakalım. Bundan sonra herhangi bir teknik direktör sahaya girdiği zaman kırmızı kart görecek mi? Biz hakem yönetiminden çok, başta benim daha sakin olmam ve kendi hatalarımızı düzeltme yoluna gitmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.