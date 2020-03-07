Trabzonspor, Gaziantep'ten bir puanla dönüyor

Türkiye Süper Lig'in 25. haftasındaki Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması 1-1 beraberlikle tamamlandı.

3. dakikada Maxim'in ara pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'in şutunda, Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

6. dakikada Trabzonspor, Nwakaeme ile gole yaklaştı. Sörloth ile verkaç yapan ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda, Günay Güvenç'ten seken top kornere çıktı.

22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan çalımlarla çizgiye inen Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasında, kale önünde iyi yükselen Ekuban, şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle balşadı.

53. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Paslaşarak kullanılan korner atışı sonrası Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasında, Kayode altıpas içinde kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 1-1.

72. dakikada ceza yayında topla buluşan Maxim'in vuruşunda, top az farkla dışarıya çıktı.

87. dakikada ev sahibi takım kontratakla gol bulmaya çalıştı. Kayode'nin hızlı pasına Diarra yetişemedi ve kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etmeyi başardı.

90+2. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme topu filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısının ardından hakem Halis Özkahya pozisyonu inceledi ve öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.