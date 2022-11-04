Trabzonspor Konferans Ligi'nde

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yenen Trabzonspor, grupta 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Bakasetas'ın golüyle öne geçen Trabzonspor skoru korudu ve üç puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Trabzonspor grupta puanını 9 yaparak üçüncü sırada yer aldı ve Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Grubun diğer maçında Monaco Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti ve grubu 10 puan ile tamamlayarak ikinci sırada çıktı. Aynı puandaki Ferencvaros ise 10 puan ile tamamladığı grubu averaj ile lider bitirerek adını son 16'ya yazdırdı.

Grupta 6 puan toplayan Kızılyıldız son sırada yer aldı.