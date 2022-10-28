Trabzonspor Sırbistan'da kayıp

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına deplasmanda 2-1 yenildi.

Kızılyıldız, Rajko Mitic Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırladı. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetti.

Trabzonspor Sırbistan'da istediğini alamadı. Bordo mavililer Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Katai ile 64. dakikada Pesic kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 39. dakikada Bakasetas filelerle buluşturdu.

Kritik Kızılyıldız deplasmanından eli boş dönen Trabzonspor 6 puanda kaldı. Bordo-mavililer aynı zamanda bu maçla birlikte Avrupa kupalarında bin 161 gün sonra deplasmanda yine galip gelemedi.