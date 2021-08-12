Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, tur atladı.

İlk maçı sahasında 3-3 eşitlikle tamamlayan Trabzonspor, rakibine deplasmanda üstünlük sağlayarak adını play-off etabına yazdırdı. Bordo-mavili takım, play-off'ta İtalya temsilcisi Roma ile mücadele edecek.

İlk yarı

10. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Bakasetas'ın soldan kullandığı kornerde Hamsik'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

17. dakikada gelişen Molde atağında Eikrem'in ceza sahasına uzun pasında Brynhildsen, sağ çaprazda kontrol ettiği topu şık bir şekilde Hestad ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Öte yandan müsabakanın hakem kadrosunda değişikliğe gidilmesi dikkati çekti. UEFA tarafından daha önce Macaristan'dan orta hakem Adam Farkas, yardımcı hakemler Balazs Szert ve Balazs Szalai ile dördüncü hakem Ferenc Karako'nun görev yapacağını duyurduğu karşılaşmada, yapılan değişikliğin ardından Portekizli hakemler görevlendirildi. Maçta Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Nuno De Sa Martins ve Antonio Emanuel Carvalho Nobre hakem dörtlüsü yer aldı.

İkinci yarı

57. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde Edgar Ie'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, Omoijuanfo'nun topa müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlağın kale çizgisini geçtiğini işaret eden maçın hakemi Fabio Verissimo, gol kararı verdi: 0-1.

86. dakikada bordo-mavili takım ikinci gole yaklaştı. Hamsik'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Bruno Peres, sol çaprazdan ceza sahasına girerken, kaleci Linde'den topu kurtardı. Son çizgiye yakın bir noktada meşin yuvarlağı kontrol eden Peres'in açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta, Linde topu kornere çeldi.

90+7. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Brynhildsen'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta altıpasın önünde topa dokunan Sigurdarson, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde de skor değişmedi ve penaltı atışlarına gidildi.

Trabzonspor'da Bakasetas, Bruno Peres, Berat Özdemir ve Trondsen penaltı vuruşunu gole çevirdi. Edgar Ie ise meşin yuvarlağı dışarı attı.

Molde'de ise Grodem, Sigurdarson ve Risa meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Andersen'in vuruşunda top üst direkten döndü, Fofana'nın penaltısında ise kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Molde'yi penaltılarda 4-3 geride bırakan Trabzonspor, yoluna play-off turunda devam edecek.