Triatletlerimiz Alanya’da kürsüyü doldurdu

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından oluşturulan karma takımımız Türkiye’de gerçekleşen triatlon şampiyonasında önemli başarılar elde etti.

Türkiye, Alanya’da gerçekleşen Avrupa Triatlon Şampiyonasına ülkemizden giden 10 triatlet yaş gruplarında birincilik, ikincilik, üçüncülük elde ettiler.

Genel klasmanda ise kadınlar ve erkeklerde dördüncülük yine karma takımımızdan sporcuların oldu ve az farkla genel klasmanda kürsüye çıkma şansını kaybettiler.

Federasyona üye Ares, Tüfekçi ve Aspava spor kulüplerinden Hüseyin Arhan, Berk Bağrıkara, Buğra Korahan, Şevki Ahçıhoca, Ayşa Küçükakça, Mine Devrim, Püren Eda Gözer, Kemal Elektrikçi, Ersun Hasan, Tuğcan Özkızan’ın mücadele ettiği şampiyonada toplam 214 sporcu yarıştı.

HÜSEYİN ARHAN VE AYŞA KÜÇÜKAKÇA GENEL KLASMAN 4ÜNCÜSÜ

Triatlon karmamıza Ares Spor Kulübünden katılan Hüseyin Arhan erkekler genel klasmanda, Ayşa Küçükakça ise kadınlar genel klasmanda dördüncü olarak büyük başarıya imza attılar.

Yarışmada ayrıca koşu parkurunun en hızlı derecesini yapan Türk triatlet de Hüseyin Arhan oldu. Alanya’daki yarışın yüzme parkurunda en iyi dereceyi yapan Türk triatlet de yine ülkemizden Ares triatleti Buğra Korahan oldu.

1 BİRİNCİLİK, 4 İKİNCİLİK, 1 ÜÇÜNCÜLÜK

Kıbrıs Türk Triatlon karmamız Alanya’da 6 sporcu ile kürsüye çıktı. Ares’in kadın sporcusu Ayşa Küçükakça yaş grubunda birincilik elde ederken, Hüseyin Arhan ve Buğra Korahan yaş kategorisinde ikinci oldu.

Bisiklet parkurunda lastiği patlayan ve zaman kaybeden Ares’in bir diğer triatleti Kemal Elektrikçi ise yaş grubunda 6ıncılık elde etti. Ares’in bir diğer kadın triatleti Püren Eda Gözer ise yaş grubunda 4üncü geldi.

Aspava sporcusu ve bu yıl Türkiye’de yaş grubunda şampiyonluk elde eden Berk Bağrıkara ise yaş grubunda ikinci oldu.

Yine Aspava’dan Şevki Ahcıhoca kendi yaş grubunda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Tüfekçi spor kulübü triatletleri Tuğcan Özkızan yaş grubunda 5inci, Ersun Hasan yaş grubunda 6’ıncı olurken, Tüfekçi’nin kadın sporcusu Mine Devrim ise genel klasmanda 9uncu, yaş grubunda ise 2inci oldu.

BOZATLI’YA ÖDÜL VERDİRTTİLER

Türkiye Triatlon Şampiyonası’nın ödül töreninde sporculara ödülleri takdim edilirken kafilemizin idareciliğini yapan Sertaç Bozatlı da KKTC Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı olarak anons edildi ve yarışın kadınlar şampiyonları ile Türkiye Sprint Şampiyonları’na ödüllerini verdi.

Sertaç Bozatlı, Ahmet Özsoy ve Berkay Ramiz’in idareci olarak yer aldığı kafilemiz yarın öğleden sonra ülkemize dönecek.

SPORCULARIMIZIN DERECELERİ:

Kadınlar:

Ayşa Küçükakça 1.16:38

Mine Devrim 1.21:32

Püren Eda Gözer 1.27:36

Erkekler

Hüseyin Arhan 1.04:03

Buğra Korahan 1.06:07

Berk Bağrıkara 1.07:07

Şevki Ahcıhoca 1.10:03

Tugcan Özkizan 1.12:18

Ersun Hasan 1.14:22

Kemal Elektrikçi 1.17:03