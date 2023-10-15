Triatlon karmamız Alanya’da zoru başardı

Triatlon karmamız Alanya’da bugün gerçekleşen 32.Alanya Triatlonu’nda zorlu şartlarda mutlu sona ulaştı.

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından oluşturulan KKTC Karması, Alanya’da kötü hava şartlarında mücadele ederken, organizasyon yüzme parkurunu iptal etti.

Şimşek çakması, fırtına ve sağanak şeklindeki yağmur göz önünde bulundurularak, sporcuların denizde toplu şekilde start alıp yıldırım çekme riski değerlendirildikten sonra yüzme parkuru iptal edildi ve sporcular koşarak start aldı.

Sprint triatlon değil de sprint duatlon mesafelerinden yola çıkılarak ilk koşuyu 2.5 kilometre değil 1.7 kilometre koşu şeklinde organize eden Türkiye Triatlon Federasyonu 32.Alanya Triatlonunu 1.7 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu parkurlarından gerçekleştirdi.



Federasyon sorumlusu Sertaç Bozatlı, kafile başkanı Murat Çiftçi ile birlikte Tüfekçi Spor’dan Mine Devrim, Tuğcan Özkızan, Ares Spor Kulübü’nden Melda Ünal, Aspava’dan Şevki Ahcıhoca 32.Alanya Triatlonunda zor şartlarda finişe ulaşmayı başardı.Tuğcan Özkizan 20-24 yaş gurubunda ikinci olurken, genel klasmanda sekizinci geldi.Kadınlarda Mine Devrim genel klasmanda ikinci olurken, 25-29 yaş grubunda ise birinciliği elde etti.Yine kadınlarda Melda Ünal ise 35-39 yaş grubunda birinci gelerek kürsüye çıkmayı başardı.Yarış sonrası düzenlenen törende, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya sporcularımızla birlikte toplu fotoğraf çekti, federasyon sorumlusu Sertaç Bozatlı da dereceye girenlere ödül verdi.