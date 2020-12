“Trucks Trading Alaköy Maratonu” gerçekleştirildi

KKTC Atletizm Federasyonu himayelerinde, Trucks Trading Ltd ana sponsorluğunda organize edilen “Trucks Trading Alayköy Maratonu” bugün gerçekleştirildi. 10 ve 42 kilometre şeklinde iki kategoride düzenlenen, aynı zamanda KKTC’nin ilk tam maratonu olma özelliği taşıyan organizasyon sabah erken saatlerde Trucks Tranding Ltd önünde başlayıp yine Trucks Tranding Ltd önünde tamamlandı.

Üst düzey önlemler

Sabahın ilk saatlerinde KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı hakemlerin aldığı üst düzey güvenlik önlemleri dikkati çekerken, 10 kişilik motor ekibi de sporcularla birebir trafikte yer alarak yol güvenliğini sağladı.

Organizasyonun ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ve Trucks Trading Ltd Direktörü Serkan Benzinci tarafından takdim etti.