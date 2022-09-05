Tüm masörlerin katılımının zorunlu olduğu kurs düzenleniyor

KTFF Sağlık Kurulu tüm spor masörlerinin katılımının zorunlu olduğu "İlk Yardım ve CPR Kursu" düzenliyor. Yapılan açıklamada 2022-2023 Futbol Sezonu'nda görev yapacak olan masörlerin söz konusu kursa katılımının zorunlu olduğu, katılmayanların yeni sezonda yedek kulübesine akredite olamayacağı belirtildi.

Açıklama şöyle;

"8 Eylül 2022 Persembe saat 10:00’da 2022-2023 sezonunda kulüplerimizde görev yapacak tüm spor masörlerinin katılımı zorunlu olan “İlk Yardım ve CPR kursu” KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenecektir. Katılım ücretsiz olup tüm kulüplere ve spor masörlerine duyurulur. Katılacak kişilerin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu (0392) 444 1955 numaralı telefondan arayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kursa katılmayan masör belgesine sahip kişiler kesinlikle yedek kulübesine akredite olamayacaktır."