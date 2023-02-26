Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-lacivertli formayı 1964-1975 yılları arasında giyen ve "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yaptı.

TFF ve kulüpler, Ziya Şengül için taziye mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül'ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere tüm spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasını uzun yıllar giyen ve sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük yapan Ziya Şengül'ün vefatı için, Fenerbahçe Kulübünden şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüzün 1698 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesi, eski kaptanlarımızdan Ziya Şengül'ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Ziya Şengül'ün vefat haberinin ardından Galatasaray, taziye mesajında "Türk futbolunun ve Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül'ün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü de resmi sitesinden başsağlığı mesajı yayımlarken "Türk futbolunun ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kıymetli isimlerinden Ziya Şengül’ün vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Türk futbol ailesine ve Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." açıklamasını yaptı.

Öte yandan çok sayıda kulüp de Ziya Şengül için taziye dileklerinde bulundu.

Acıbadem Hastanesi'nden Şengül'ün vefatıyla ilgili açıklama

Bir süredir tedavi gören Ziya Şengül için, Acıbadem Maslak Hastanesi de açıklama yayımladı. Hastanenin başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, tedavisine yoğun bakımda devam edilen 79 yaşındaki Şengül'ün organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirtti ve yakınlarına başsağlığı diledi.