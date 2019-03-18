Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğiyle “Turkcell Girne Yarı Maratonu” düzenlenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Turkcell’in isim sponsorluğunda, “Yardıma koşuyoruz” sloganıyla 14 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek maratonun geliri SOS Çocuk Köyü Derneği, Girne 18 Yaşüstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Akan Gürkan Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Turkcell Girne Yarı Maratonu ilgili yarın saat 14:30’da Girne Grand Pasha Otel’de basın toplantısı düzenlenecek.