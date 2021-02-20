Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu 5. maçında Hollanda lider Hırvatistan'ı 65-57 yendi.

Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurmasıyla Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu'nda ilk üç sırada yer almayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti.

Elemelerde 3. galibiyetini alan Hollanda da Hırvatistan ve Türkiye gibi şampiyonaya katılmayı garantiledi. İsveç ise son sırada kalarak şampiyona hakkını yitirdi.

D Grubu'nun son maçında Türkiye A Milli Takım, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer mücadelesi ise saat 17.00'de İsveç ile Hollanda arasında olacak.

Bakan Kasapoğlu'ndan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Eleme grubunda Hollanda'nın Hırvatistan'ı yenmesiyle grubunda ilk üç sırada yer almayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde eden milli takım için Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan tebrik mesajı yayımladı.

Türk Milli takımın fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, mesajında "EuroBasket 2022'ye katılma hakkı elde eden 12 Dev Adam'ı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.