Türkiye A Milli Futbol Takımı Litvanya'yı 6 golle mağlup etti

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında Litvanya'ya konuk olan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Faroe Adaları karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kuntz, Faroe Adaları maçında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'ın, yerine Doğan Alemdar, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Salih Özcan, Doğukan Sinik ve Serdar Dursun'a ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ve Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.

Millilerde hafif sakatlıkları bulunan Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz ve Berkan Kutlu ise tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almadı.

Doğan Alemdar ilk maçına Litvanya karşısında çıktı

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği kaleci Doğan Alemdar'a ilk 11'de şans verdi.

Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı.

Serdar Dursun ve Doğukan Sinik ilk kez ilk 11'de

A Milli Takım'da Serdar Dursun ve Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Serdar Dursun daha önce milli forma ile çıktığı 5 maçta da sonradan oyuna girmişti. Serdar bu 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

Doğukan Sinik da ay-yıldızlı forma ile iki maçta sonradan oyuna girmişti.

Servet Yardımcı tribünde

A Milli Takımın, Litvanya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı da tribünden izledi.

Yardımcı mücadeleyi, TFF Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Çağlar, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Erdem ve Nuri Akın, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile birlikte takip etti.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki 5 bin 67 kişilik LFF Stadı'ndaki mücadelede Türk taraftarlar da tribünde yerlerini aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 300 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

İlk Yarı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanan Litvanya-Türkiye karşılaşmasının ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2. dakikada milli takım öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik, çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

7. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Orta sahada Salih Özcan'ın kaptırdığı topla gelişen Litvanya atağında sağ kanatta Novikovas topla buluştu. Kaan'dan sıyrılan ve ceza sahasına giren Novikovas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı ikiye çıkardı. Savunma arkasına sarkan Doğukan, Halil'in ara pasıyla savunma arkasında topla buluştu. Şık bir çalımla kaleciden meşin yuvarlağı kurtaran Doğukan, dar açıdan fileleri havalandırdı: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Milli Takım 55. dakikada VAR incelemesi sonrasında penaltı kazandı. 54. dakikada Litvanya ceza sahasında buluşan Yunus Akgün'ün dönerek vuruşunda Litvanya savunmasında Sirviys topa eliyle müdahale etti. 55. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Novak Simovic saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 56. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kaleci Setkus'un sağından ağlara yolladı: 0-3.

60. dakikada Türkiye 4. golüne yaklaştı. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas önünde Ozan Kabak kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

64. dakikada Litvanya etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Cernych'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Laukzemis'in sert şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.

67. dakikada ay-yıldızlı ekibin hızlı gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına giren Yunus'a pasını attı. Yunus'un sağ çaprazdan yerden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada milli takım net bir fırsatı kullanamadı. Litvanya savunmasının hatalı pasında topu kapan Halil, ceza sahasına girdi. Kaleciyi de geçen Halil'in şutunda kaleye giden top savunmaya çarptı ve yükseklik kazandı. Ardından kaleci Setkus meşin yuvarlağı kontrol etti.

81. dakikada miller farkı 4'e yükseltti. Sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına yerden gönderdiği topa altıpas içinde Serdar Dursun ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-4.

89. dakikada milli takım 5. golünü buldu. Litvanya ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, arka direkte uygun pozisyondaki Yunus'a pasını attı. Yunus'un gelişine düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-5.

90. dakikada milli takım farkı 6 yaptı. Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına hareketlenen Halil Dervişoğlu, kaleciyi de geçip dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-6.

Mücadeleyi Türkiye 6-0 kazandı.