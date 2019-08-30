Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde yapacağı Andorra ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre )

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)