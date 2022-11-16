Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı 2-1 yendi

Diyarbakır'da oynanan hazırlık maçında Türkiye, İskoçya'yı 2-1 yendi.

6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Gordon son anda yatarak topu kornere çeldi.

17. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve kaleci Gordon'la karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in şutunda, meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle kornere gitti.

18. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

35. dakikada Robertson'un sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Dykes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

37. dakikada gelişen hızlı atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda, topu kaleci Gordon son anda ayaklarıyla kornere gönderdi.

40. dakikada milli takım öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Zeki Çelik'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

53. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

62. dakikada İskoçya farkı bire indirdi. Robertson'un pasıyla orta sahanın biraz ilerisinde topla buluşarak ceza sahasına giren McGinn, sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

77. dakikada Cengiz Ünder'in defansın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Gordon yatarak çeldi. Konuk ekibin defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Mücadele, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Takım, 19 Kasım Cumartesi günü de Gaziantep'te Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır, ilk kez milli müsabakaya ev sahipliği yaptı

Türkiye ile İskoçya arasında oynanan hazırlık maçında Diyarbakır, ilk kez milli müsabakaya ev sahipliği yaptı.

Diyarbakır Stadı, Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında 2018'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından ikinci kez önemli bir organizasyonun ev sahibi oldu.

Diyarbakır ve çevre illerden gelenler maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde küçük boşluklar görülürken, 1000'e yakın İskoç taraftar da maçı statta izledi.

Ayrıca tribünde yaklaşık 100 metrelik Türk Bayrağı açıldı.

Cenk Özkacar ilk kez ilk 11'de

İskoçya karşısında ilk 11'de forma şansı yakalayan Cenk Özkacar, bu şansı ilk kez yakaladı.

Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya ile oynadığı karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan 22 yaşındaki oyuncu, savunma üçlüsünde Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak ile beraber oynadı.

A Milli Futbol Takımı'nın kalesini Uğurcan Çakır korurken, orta sahada Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü ve Ferdi Kadıoğlu oynadı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, kanatlar ve forvet hattında ise Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'a şans verdi.

İlk kez A Milli Takıma davet edilen Arda Güler ve Tayyip Talha Sanuç yedekler arasında yer aldı. Millilerde ayrıca Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Doğukan Sinik, Eren Elmalı, Berkay Özcan, Enes Ünal, İsmail Yüksek, Umut Bozok, Deniz Türüç ve Onur Bulut yedek soyundu.

İskoçya ile 2. maç

A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynanmış, Türkiye mücadeleyi 4-2 kazanmıştı.

Ay yıldızlı ekibin gollerini Lefter Küçükandonyadis (2), Metin Oktay ve Şenol Birol'dan gelmişti.