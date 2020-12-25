Türkiye'de haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)